Арестович розповів, скільки триватимуть активні бойові дії в Україні

Незабаром можна буде зрозуміти, який саме фінал буде у військового протистояння.

Фаза активних військових протистоянь російським нацистам протримається в Україні ще тиждень, максимум десять днів. При цьому вже через наступні дві-три доби можна буде оцінити, якого саме завершення рухається війна.

Такою думкою поділився радник голови ОП Олексій Арестович, розповідаючи про ситуацію на фронті в ефірі "Україна 24".

За словами Арестовича, зараз є кілька гарячих точок по лінії фронту, проте українські військовослужбовці докладають усіх зусиль, щоб протистояти загарбникам. На щастя, до Росії поки що не приєдналися білоруські військовослужбовці. При цьому розвідка повідомляє, що зосередження військ РБ на кордоні все ж таки присутній.

Також є відомості про те, що Росія хоче захопити Південноукраїнську АЕС, а також Миколаїв. На цьому рубежі дуже неспокійно, проте регіон дає суворий бій супротивникові.

Дуже складним напрямком, як і раніше, залишається Маріуполь, де на 6 березня запланована евакуація населення.

Арестович заявив, що незважаючи на удари важкою технікою по Харкову та недостатню кількість об’єктів ППО, Харків дуже стоїчно зносить все, що відбувається. На Сумщині ЗСУ взагалі йдуть у контрнаступ.

Крім цього, радник голови ВП заявив, що будь-яка інформація про підготовку замаху на Володимира Зеленського є приводом для іронії у президента.

Додамо, раніше "Телеграф" повідомляв, яку проблему з російськими полоненими описав Олексій Арестович, і що за зброя є у російської армії у вже дуже малих кількостях.