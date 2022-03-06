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ЗСУ збили ще два літаки рашистів: подробиці

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Російська авіація отримала ще один удар від українців Новина оновлена 06 березня 2022, 14:08
Російська авіація отримала ще один удар від українців

Українське небо стало "чистіше" ще на два ворожі літаки.

У неділю, 6 березня, українські захисники продовжили знищувати військову авіацію росії, яка за минулу добу вже втратила чимало літаків, зокрема в Одесі було збито дві одиниці, а також російські окупанти втратили 4 вертольоти на Миколаївщині. Вранці 6 березня сили ППО продовжили свою місію та збили штурмовик Су-25 над Харковом.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

На жаль, але пілотові літака вдалося катапультуватися та втекти, проте підрозділи ЗСУ спільно з силами територіальної оборони, Нацгвардії та СБУ розпочали активні пошуки злочинця.

Також спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у себе на сторінці у Фейсбуці повідомив, що ще один ворожий літак був збитий в Одесі над Чорним морем.

"Ворожий літак над Чорним морем — "мінус". Спасибі ЗСУ!".

Нагадаємо, що українське керівництво вже давно закликає країни НАТО закрити повітряний простір над Україною, проте в Альянсі побоюються конфронтації з росією і поки що відмовляють Україні. Президент України Володимир Зеленський 4 березня жорстко пройшовся по НАТО, звинувативши союз у боягузтві.

Теги:
#Росія #Війна #Су-25 #Літак Су-25
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