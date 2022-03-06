Ракетний удар по Вінниці: Зеленський виступив з заявою

Зеленський знову закликав закрити небо над Україною.

У неділю, 6 березня, ворожа армія рф розбомбила аеропорт у Гавришівці під Вінницею, запустивши в нього вісім ракет. Одразу після того, що сталося, президент України Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням до українського народу та міжнародної спільноти.

Відеозвернення глава держави опублікував на своєму телеграм-каналі.

"Закрийте небо над Україною! Для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну зону! Ми люди! І це ваш обов’язок захищати людей! І ви це можете! Якщо ви цього не зробите і не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли себе самі захистити – можна зробити один висновок, що ви також хочете, щоб нас повільно вбивали. Це відповідальність західних лідерів та політиків" — заявив Володимир Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що удар був дуже жорстоким та цинічним і повністю знищив аеропорт "Вінниця" у Гавришівці, який знаходиться всього за 20 км від обласного центру.

Нагадаємо, що українське керівництво вже давно закликає країни НАТО закрити повітряний простір над Україною, проте в Альянсі побоюються конфронтації з росією і поки що відмовляють Україні. Президент України Володимир Зеленський 4 березня жорстко пройшовся по НАТО, звинувативши союз у боягузтві.