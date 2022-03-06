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В Україну хочуть їхати воювати вже 20 тисяч іноземців - Кулеба

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Інтернаціональний легіон Новина оновлена 06 березня 2022, 15:00
Інтернаціональний легіон

Вже відомо про добровольців із 52 країн світу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, який раніше розповів, хто може закрити небо над Україною, повідомив, що в Україну їдуть досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб разом з українськими воїнами воювати проти російських окупантів у лавах Інтернаціонального легіону.

За словами Кулеби, загальна кількість заявок наближається до 20 тисяч.

"Це їхнє бажання, яке вони виявили, ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим, це їхня добровільна готовність воювати на стороні добра", — сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в неділю, 6 березня.

Додамо, що в Україну, яка вже понад тиждень відбиває вторгнення російських окупантів, масово приїжджають добровольці з інших країн. Тисячі ветеранів із США готові воювати добровольцями за Україну. Також зазначається, що багато бажаючих перебувають і в інших країнах, переважно це вихідці з пострадянських країн на кшталт Грузії чи Білорусі.

Слід зазначити, що про створення Інтернаціонального легіону президент України Володимир Зеленський заявив ще 27 лютого. Для волонтерів у його складі вже було тимчасово скасовано візові обмеження.

Теги:
#МЗС #Дмитро Кулеба
Володимир Зеленський
Україна
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