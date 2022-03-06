"Викорінюємо путінізм по всьому світу": глава МЗС України порівняв росію з КНДР

Кулеба постійно веде переговори із іноземними партнерами.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів брифінг, під час якого повідомив про кількість добровольців з 52 країн світу, які хочуть допомогти українським захисникам боротися з російськими окупантами, а також розповів про плани української влади зробити росію ізольованою для всього світу. Брифінг пройшов у неділю, 6 березня.

Кулеба заявив, що ті санкції, які вже були застосовані щодо росії, це лише початок "болючих втрат". Україна спільно із Західними країнами впевнено працюють над повною міжнародною ізоляцією Росії.

"Викорінюємо путінізм по всьому світу. Північна Корея такими темпами скоро перетвориться на територію свободи у порівнянні з росією", — пообіцяв глава МЗС.

Також Кулеба зазначив, що деякі країни, компанії та корпорації "намагаються всидіти на двох стільцях", одночасно допомагаючи Україні, і співпрацюючи з РФ. Поки що їх не називають, але незабаром "картки будуть розкриті".

Міністр вважає, що нинішніх санкцій ще мало, а тиск на росію має наростати, тому новий тиждень принесе для росіян нову порцію санкцій від G7. Кулеба додав, що не можна зупинятися у підвищенні тиску на рф, адже так вона видихне, збереться з силами, і може вдарити ще сильніше.

Триває обговорення закритого неба для України, проробляють різні варіанти, як можна очистити українське небо від російського нападу. У планах української влади продовження тиску на Захід у цьому питанні.

Читайте також: Категорія Україна Не НАТО: Кулеба розповів, хто може закрити небо над Україною Окремі країни готові допомогти Україні з літаками та засобами ППО

Залишається ризик вторгнення військ Білорусі на територію України з Придністров’я, проте поки що цього немає. Також продовжується обговорення членства України в ЄС. Міністр вважає, що зараз є унікальним моментом, щоб продавлювати це питання на всіх фронтах.

Як повідомлялося раніше, українське керівництво вже давно закликає країни НАТО закрити повітряний простір над Україною, проте в Альянсі побоюються конфронтації з росією і поки що відмовляють Україні. Президент України Володимир Зеленський вже навіть критикував Альянс за нерішучість, але подякував окремим країнам-учасницям, які продовжують підтримувати нашу країну перед лицем російських окупантів.