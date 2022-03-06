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В Україні показали нову карту бойових дій: окупантів стримують

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Підбита російська техніка Новина оновлена 06 березня 2022, 17:00
Підбита російська техніка

Українці дають відсіч окупантам на всіх напрямках.

У неділю, 6 березня, на 11-й день військового вторгнення росії в Україну в мережі з’явилася карта боїв в Україні на 10:00 за Києвом.

Відповідним записом поділився головний редактор censor.net Юрій Бутусов.

Бутусов у своєму блозі на сайті повідав, що Україна витримала перший удар російської армії, а оперативна пауза на фронті пов’язана з великими втратами росіян та перегрупуванням їх військ. Після провалу на київському та харківському напрямку росіяни зосередилися на захопленні Донбасу та Причорномор’я.

Карта боїв в Україні від Юрія Бутусова на 10.00 6 березня.

Карта боїв в Україні
Карта боїв в Україні

Юрій зазначив, що після серії поразок росія стала проводити терористичну тактику, розстрілюючи мирних громадян. Бутусов заявив, що українцям потрібно проявляти активну оборону, щоб повернути нашу землю під свій контроль, адже ворог зараз дуже вразливий.

"Україна, як і раніше, перевершує російську армію в чисельності, мотивації, бойовому дусі, однак у ворога перевага в мобільності, в кількості бронетехніки та артилерії, в авіаційному та ракетному озброєнні. Для перемоги у війні необхідна мобілізація, озброєння та підготовка", — додав Бутусов.

Раніше повідомлялося, влада росії жорстко придушує антивоєнні протести на своїй території.

Теги:
#Україна #Росія
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