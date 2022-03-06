Над дитячою лікарнею Охматдит у Києві збили крилату ракету

Окупанти б’ють по цивільних об’єктах в Україні.

У неділю, 6 березня, на 11-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну над дитячою лікарнею в Києві Охматдит було збито крилату ракету загарбників.

Про це повідомляє пресслужба лікарні у Facebook.

За інформацією джерела, внаслідок інциденту у лікарні були пошкоджені вікно та двері. Лікарі продовжують оперувати дітей та тримати патріотичний настрій.

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"Над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету – в результаті пошкодило вікно і мало не виламало двері. Важко поранених дітей намагаються довести до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи тримати патріотичний настрій", — повідомили у пресслужбі лікарні.

Нагадаємо, 6 березня російські окупаційні війська обстріляли Вінницю. У Молдові заявили, що ракетний обстріл українського міста вели не з Придністров’я, а з акваторії Чорного моря. Крім того, в неділю кривавий диктатор володимир путін обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном українське питання.