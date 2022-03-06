Загибель мирних жителів в Ірпені: українці вражені історією загиблої сім’ї
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Російські загарбники вбили цілу сім'ю.
У неділю, 6 березня, на 11-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Ірпені (Київська область) під час евакуації загинула родина.
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook.
За інформацією джерела, у місті у неділю загинуло близько 8 мирних громадян. Маркушин був обурений діями російської армії, яка вбила сім’ю, що намагалася втекти з міста. Сім’я так і не зуміла добігти до рятівного автобуса.
"Загинула сім’я... Потрапив цей снаряд, і на моїх очах дві маленькі дитини та двоє дорослих загинули... Загалом загинули вісім людей... Мирних людей! Вир*дки! Так не може бути!", — заявив Маркушин.
Крім того, мер Ірпеня зазначив, що місто все ще під контролем України, хоча його частина все ж таки перебуває в окупації.
Радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко був обурений звірствами росіян, а на його telegram-каналі з’явилися знімки вбитих в Ірпені.
"Я багато перебачив за ці 11 днів крові та страждань. Але ці кадри загибелі цілої родини в Ірпені змусили здригнутися навіть мене. Загинули всі — мати, батько та двоє дітей. Вони просто хотіли поїхати, втекти подалі від війни. Не встигли. Не змогли", — написав Геращенко.
Раніше повідомлялося, що в росії почалася прихована мобілізація через втрати в Україні.