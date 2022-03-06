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Загибель мирних жителів в Ірпені: українці вражені історією загиблої сім’ї

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автобуси для евакуації Новина оновлена 06 березня 2022, 20:23
Автобуси для евакуації

Російські загарбники вбили цілу сім'ю.

У неділю, 6 березня, на 11-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Ірпені (Київська область) під час евакуації загинула родина.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією джерела, у місті у неділю загинуло близько 8 мирних громадян. Маркушин був обурений діями російської армії, яка вбила сім’ю, що намагалася втекти з міста. Сім’я так і не зуміла добігти до рятівного автобуса.

"Загинула сім’я... Потрапив цей снаряд, і на моїх очах дві маленькі дитини та двоє дорослих загинули... Загалом загинули вісім людей... Мирних людей! Вир*дки! Так не може бути!", — заявив Маркушин.

Крім того, мер Ірпеня зазначив, що місто все ще під контролем України, хоча його частина все ж таки перебуває в окупації.

Радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко був обурений звірствами росіян, а на його telegram-каналі з’явилися знімки вбитих в Ірпені.

"Я багато перебачив за ці 11 днів крові та страждань. Але ці кадри загибелі цілої родини в Ірпені змусили здригнутися навіть мене. Загинули всі — мати, батько та двоє дітей. Вони просто хотіли поїхати, втекти подалі від війни. Не встигли. Не змогли", — написав Геращенко.

Раніше повідомлялося, що в росії почалася прихована мобілізація через втрати в Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Ірпінь
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