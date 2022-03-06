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Тихо прийшли і віджали танк: голова Генштабу показав, як працюють ССО

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сили спеціальних операцій ЗС України "віджали" російський танк Новина оновлена 06 березня 2022, 21:23
Сили спеціальних операцій ЗС України "віджали" російський танк

Спеціальні сили показали свої трофеї.

У неділю, 6 березня, на 11-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну сили спеціальних операцій ЗС України захопили російський танк.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував фото з підсумками роботи ССО.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ коротко прокоментував роботу загону ССО.

"Наші ССО наводять жах на ворога. Тихо прийшов, танк віджав, тихо пішов. Воюємо. Перемагаємо. Пам’ятаємо", — написав Залужний. Також Валерій прикріпив хештеги "Україна тримається на наших плечах" та "Командування Сил спеціальних операцій ЗС України".

Раніше повідомлялося, що в росії почалася прихована мобілізація через катастрофічні втрати в Україні. 6 березня у небі над Харковом був збитий другий військовий літак окупантів. Крім того, в неділю в Ірпені, що на Київщині, під обстрілами загинув український актор, а в самому місті загарбники вбили цілу сім’ю із двома маленькими дітьми.

Нагадаємо, кривавий диктатор володимир путін 6 березня зателефонував президенту Франції Емманюелю Макрону, головною темою розмови була Україна.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Сили спеціальних операцій ЗС України "віджали" російський танк
Україна
Тихо прийшли і віджали танк: голова Генштабу показав, як працюють ССО
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Дата публікації
Категорія
Сили спеціальних операцій ЗС України "віджали" російський танк
Тихо прийшли і віджали танк: голова Генштабу показав, як працюють ССО
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