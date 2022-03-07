Росіяни продовжують наступ, але Україна звільнила Чугуєв: у ЗСУ підбили підсумки 6 березня

Українські захисники продовжують чинити опір окупантам

У Генеральному штабі Збройних сил України підбили підсумки 6 березня і розповіли, як йдуть справи з відбиттям російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

Зазначається, що, як і раніше, противник фокусує зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум та Миколаєва, а також на виході на адмінкордон Донецької та Луганської областей, а також на одержанні сухопутного коридору до Криму.

"Кінцевої мети протягом одинадцяти діб окупаційних дій загарбники не досягли", — йдеться у повідомленні.

На Поліссі війська противника намагаються взяти Бучу та Ірпінь під свій контроль, для чого почав висування своїх підрозділів.

Також помічено спроби ворога просунутися до Києва з боку Броварського та Бориспільського районів. Проте на цьому напрямі біля н.п. Нова Басань і Скрипалі ворог отримав жорстку відсіч і був змушений піти на передислокацію.

Крім того, противнику вдалося відновити рух Антонівським залізничним мостом через Дніпро і продовжити наступ на Запоріжжя.

Водночас наголошується, що українським захисникам вдалося повністю звільнити місто Чугуїв.

"Окупантам завдано великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командирів 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова і заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова", — повідомили в ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, на ранок 6 березня російські окупаційні війська втратили в Україні 11 тисяч військових, а також сотні танків та бойових машин. Хоч у Росії реальні дані про втрати не піддаються широкому розголосу, але показовим є те, що режиму путіна доводиться проводити приховану мобілізацію.

Водночас окупаційні війська продовжують убивати мирних українців. Так, згідно з даними ООН з початку військового вторгнення в Україну , загинув 351 мирний житель, а 707 людей отримали поранення.

Тим часом у великих містах Росії протестуючі вийшли на вулиці із закликами зупинити війну, але їх традиційно розігнали силовики.