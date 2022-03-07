Рус

Жодної людяності: Генштаб ЗСУ розповів про підлість росіян в Україні

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
741
ВСУ Новина оновлена 07 березня 2022, 06:58
ВСУ

Російські загарбники продовжують зазнавати великих втрат у живій силі.

Розпочато дванадцяту добу героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, противник продовжує наступальну операцію проти України.

З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.

Діючи підступно, окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, "зелених коридорів", беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Мають місце численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників. Також, у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, що створено від першої особи, яка негативно висвітлює діяльність Збройних Сил України.

Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон.

Зведення Генштабу ЗСУ на ранок 7 березня
Зведення Генштабу ЗСУ на ранок 7 березня

Зазначимо, що на ранок 6 березня російські окупаційні війська втратили в Україні 11 тисяч військових, а також сотні танків та бойових машин. Хоч у росії реальні дані про втрати не піддаються широкому розголосу, але показовим є те, що режиму путіна доводиться проводити приховану мобілізацію.

В Україні, за даними ООН, загинув 351 мирний житель, а 707 людей отримали поранення.

Теги:
#Росія #Генштаб #ЗСУ
У Миколаєві горять будинки
В регіонах
Росіяни під покровом ночі обстріляли з ракетних установок житлові будинки у Миколаєві (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Миколаєві горять будинки
Росіяни під покровом ночі обстріляли з ракетних установок житлові будинки у Миколаєві (відео)
Дата публікації
Категорія
ВСУ
Жодної людяності: Генштаб ЗСУ розповів про підлість росіян в Україні
Дата публікації
Категорія
У Німеччині вважають, що Україна має всі шанси перемогти
У Німеччині дали оптимістичний для України прогноз щодо війни з росією
Дата публікації
Категорія
росія шукає в Сирії найманців із досвідом міських боїв
Кадировці закінчилися? путін вербує найманців у Сирії для відправки в Україну
Дата публікації
Категорія
Україна продовжує страждати від російського вторгнення, але здаватися не має наміру
Війна — день 12: в Україні з’явилися нові міста-герої, а в Росії пригнічують протести