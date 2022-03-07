Жодної людяності: Генштаб ЗСУ розповів про підлість росіян в Україні

Російські загарбники продовжують зазнавати великих втрат у живій силі.

Розпочато дванадцяту добу героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, противник продовжує наступальну операцію проти України.

З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.

Діючи підступно, окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, "зелених коридорів", беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Мають місце численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників. Також, у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, що створено від першої особи, яка негативно висвітлює діяльність Збройних Сил України.

Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон.

Зведення Генштабу ЗСУ на ранок 7 березня

Зазначимо, що на ранок 6 березня російські окупаційні війська втратили в Україні 11 тисяч військових, а також сотні танків та бойових машин. Хоч у росії реальні дані про втрати не піддаються широкому розголосу, але показовим є те, що режиму путіна доводиться проводити приховану мобілізацію.

В Україні, за даними ООН, загинув 351 мирний житель, а 707 людей отримали поранення.