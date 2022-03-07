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На базі Київської обласної військової адміністрації запустили Центр волонтерів та координації

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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На базі Київської обласної військової адміністрації запустили Центр волонтерів та координації Новина оновлена 07 березня 2022, 10:15

Київська обласна військова державна адміністрація заявила про план об’єднати мешканців області, які здатні й готові надавати допомогу тим, хто її зараз найбільше потребує. Координувати зусилля буде Центр волонтерів та координації.

Про це повідомив голова Київської адміністрації Олексій Кулеба.

"11 днів героїчної боротьби проти російських окупантів показали – наша сила у людях, умінні об’єднатися та дати ворогові потужної відсічі. Ми віримо в нашу армію і одночасно маємо посилювати наші тили", — написав він.

За словами Кулеби, завдання Центру – об’єднати тих небайдужих українців, зокрема мешканців Київщини, хто може надавати посильну допомогу іншим.

"Ми здатні допомогти собі у тій гуманітарній кризі, що шириться регіоном. Кожен з вас може бути корисним на своєму фронті: допомогти з евакуацією, надати медичну допомогу чи проконсультувати тих, хто не може потрапити до лікаря або юриста", — пояснює голова ОДА.

Долучитися до волонтерства можна за телефоном: +380442861469, а також через сторінки Центру в соцмережах telegram та Facebook.

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