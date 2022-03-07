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Глава Генштабу розповів, у чому відмінність української армії від російської

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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ВСУ Новина оновлена 07 березня 2022, 15:55
ВСУ

Валерій Залужний звернувся до захисників України, які в цей час продовжують знищувати ворога

Людське життя – наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від супротивника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встеляти нашу землю, щоби прокласти дорогу для наступу.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував усім військовослужбовцям за мужність, які показали всьому світу, як слід боротися за свободу та рідну землю.

"Воїни-герої, міста-герої — це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Ворог деморалізований і виснажений. Його плани на "бліцкриг", зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані", — пише Залужний.

За словами воєначальника, Чернігів, Харків, Миколаїв, Суми, Маріуполь та національний опір не дозволяють противнику розвинути успіх. На скільки б кілометрів ворог не просунувся вглиб нашої території, утримати її не зможе.

Нагадаємо, що у понеділок, 7 березня, пройде третій раунд російсько-українських переговорів на тлі повномасштабної війни проти нашої держави. Тим часом список умов путіна стає дедалі меншим.

З 7 березня в Україні почали виконувати бойові завдання представники спецпідрозділу, що входить до Міжнародного легіону. Для волонтерів у його складі вже було тимчасово скасовано візові обмеження.

Варто зазначити, що лише в США таких добровольців вже знайшлося понад три тисячі. Загалом воювати на боці України виявили бажання досвідчені ветерани та добровольці із 52 країн світу.

Теги:
#Армія #Генштаб України #ЗСУ #Валерій Залужний
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