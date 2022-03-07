"Цинізм і пропаганда, не більше": Зеленський розповів про російські "гуманітарні коридори"

Окупанти декілька разів зривали евакуацію мирного населення з Ірпеня та Маріуполя.

Запропоновані російською стороною так звані "гуманітарні коридори" для українців, які зараз перебувають під обстрілами окупантів, — це ніщо інше, як цинізм і пропаганда.

Про це у понеділок, 7 березня, під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що вже була домовленість з рф про гуманітарні коридори, однак вона не спрацювала з вини окупантів.

"Замість неї спрацювали російські танки. Російські "гради". Російські міни. Вони навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів і ліків! У Маріуполь. Вони знищують навіть автобуси, які мають вивозити людей", — зазначив президент.

Разом з тим, за його словами, російська влада пропонує українцям коридори на окуповану територію, але їм це потрібно лише для пропаганди і розраховані вони лише на кілька десятків людей.

"Просто цинізм. Просто пропаганда. Нічого більше. Жодного гуманітарного сенсу", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що неприйнятними умови окупантів про "відкриття гуманітарних коридорів" з вивезенням мирних жителів у Росію назвала міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, росія інформацією про такі "коридори" маніпулює президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Макрон у неділю, 6 березня, провів переговори з кривавим диктатором володимиром путіним, після чого зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському.