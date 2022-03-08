Україна сама закриває небо для росіян: окупанти вже втратили понад 120 літаків та гелікоптерів

Росіянам не вдалося захопити небо над Україною

Окупаційні війська після вторгнення відчули серйозний опір українських захисників не лише на суші, а й у повітрі. Навіть на 12-й день війни придушити українську ППО та авіацію їм не вдалося.

Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що українські винищувачі біля Києва змогли збити два ворожі літаки, а ще один був "приземлений" системами ППО.

Також зазначається, що протягом доби також добре показали себе штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24м ВПС ЗСУ, які завдали авіаудари по колонах супротивника на кількох стратегічних напрямках.

Крім того, є інформація про те, що було знищено один російський гелікоптер.

"Збито десятки крилатих і балістичних ракет окупанта, 52 бойові літаки, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі", — підбили у ВПС підсумки 12 днів війни проти російського окупанта.

Як повідомлялося, добрі новини 7 березня повідомили і в ГУР Міноборони, де заявили про ліквідацію неподалік Харкова російського генерал-майора Віталія Герасимова.

Крім того, радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що за 12 днів війни в полон українським захисникам здалися вже близько 2000 російських військових.