Військовослужбовці-строковики в Україні отримають гідну надбавку до зарплати: подробиці

Розмір фінансової мотивації для боротьби із загарбниками озвучили у Міноборони.

Українські військовослужбовці-строковики у період дії воєнного стану отримуватимуть додаткову винагороду у розмірі 30 000 гривень.

Як повідомили у Міноборони, Кабмін вже вніс відповідні зміни до постанови від 28 лютого 2022 року № 168 й виключив обмеження щодо виплати військовослужбовцям строкової служби на період дії воєнного стану додаткової винагороди 30 000 гривень щомісячно.

Так, додаткову винагороду від держави отримають службовці наступних відомств: ЗСУ, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Міноборони, Нацгвардія, ДПСУ, Управління державної охорони України, Держслужба спецзв'язку та захисту інформації, Державна спеціальна служба транспорту, особи рядового і керівного складу ДСНС, Нацполіція України.

При цьому абсолютно усі категорії військовослужбовців, які є учасниками бойових дій, забезпечують нацбезпеку, оборону та відсіч агресора та перебувають у районах бойових дій — отримуватимуть додаткову винагороду у розмірі 100 000 гривень щомісячно, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Сім’ям загиблих українських військовослужбовців виплачуватиметься одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський такий розмір виплат для військовослужбовців пояснив тим, що зараз це найважливіша робота в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що командир екіпажу SpaceX особисто привіз із США допомогу українським військовим.