Окупанти деморалізовані, вдаються до грабежів та насильства, — Генштаб

Російські загарбники займаються мародерством та насильством на зайнятих територіях.

На 13-й день війни, яку розв’язала росія проти України, противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно сповільнився.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти деморалізовані і все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення військових конфліктів. Так, у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях, тимчасово зайнятих російськими окупантами, широко фіксуються факти, грабежі, насильницькі дії щодо місцевих жителів, захоплення цивільних приміщень, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій.

На територіях Херсонської та Миколаївської областей, що тимчасово зайняті ворогом після 24 лютого 2022 року, для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби.

За наявною інформацією створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційних зон за певними рубежами:

На Сіверському напрямку йде героїчна оборона Чернігова.

Сили оборони Києва продовжують захищати столицю із зовнішнього рубежу оборони та на додатково визначених напрямках.

У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва.

В інших напрямках йде стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у певній операційній зоні.

Угруповання Повітряних сил ЗСУ здійснює успішне відображення ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують обстрілювати Сумську область. У ніч на 8 березня у Сумах, Охтирці та Бутиці російські окупанти з літаків бомбили по житлових кварталах.

Зазначимо, що з початку військового вторгнення російських військ в Україну було пошкоджено або знищено 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включаючи багатоквартирні.