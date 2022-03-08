Відео із заплаканим українським малюком на кордоні облетіло мережу: дивиться весь світ

На польському пункті пропуску Медика днями зняли відео, головним героєм якого став маленький українець, котрий перетинав кордон. Хлопчику, якому від сили років чотири-п'ять, відчайдушно плаче, покидаючи рідну країну через війну з росією.

Відеозапис був зроблений іноземними журналістами, а в Україні його поширив нардеп Олексій Гончаренко.

Про малюка майже нічого невідомо. Всі висновки робляться лише з самого відеозапису — у тепло одягненого хлопчика при собі пакет із речами і, схоже, якийсь солодкий смаколик. А от чи з родиною він знаходився на кордоні, чи, можливо, сам — інформації немає.

Слід зазначити, що малюк уже встиг стати героєм соцмереж, за яким слідкує чи не весь світ, а також причиною для творчості. Наприклад, художниця Ненсі Воланд (Грузія) надихнулась на малюнок про війну росії з Україною саме завдяки цій дитині.

За словами мисткині, вмістити смуток і зло війни в одне зображення було майже неможливо, але потім вона натрапила на кадри із заплаканим малюком.

Робота грузинської художниці

На своєму малюнку вона підписала його пакет із речами hope (надія), символічно підкреслюючи, що саме цю емоцію відчуває більшість українців, вивозячи зараз дітей за кордон.

Нагадаємо, що українські діти вже не вперше стають героями надзвичайних історій щодо вимушеного переселення. Так, до прикладу, кілька днів тому стало відомо про 11-річку із Запоріжжя, який самотужки проїхав на потязі півкраїни, аби дістатися Словаччини. Мама не змогла його супроводжувати, бо лишилася доглядати хвору бабусю.