Рус

Під ворожий вогонь на Луганщині потрапив дитсадок та житлові будинки, є загиблі та поранені

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
34
Російська армія обстріляла міста Луганської області Новина оновлена 08 березня 2022, 09:28
Російська армія обстріляла міста Луганської області

Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, лікарню.

В Україні у вівторок, 8 березня, розпочався 13-й день опору армії російської федерації. Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення на північному та південному напрямку. На Донбасі ворожим вогнем накрили такі населені пункти, як Рубіжне, Кремінна, Попасна.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

"Зазнавши чергової поразки при спробі увірватися у великі міста, росіяни, зриваючи злість, продовжують обстрілювати житлові будинки. Вони вважають це психологічним тиском і, напевно, їм не дано зрозуміти, що гинуть звичайні беззахисні люди. Проте навіть побачивши наслідки, росіяни не зупиняються" – їх зупинить лише куля чи полон”, – наголосив Гайдай.

Росіяни обстріляли житлові будинки
Росіяни обстріляли житлові будинки

У Рубіжному від ворожого обстрілу сталося загоряння квартири. Працівники ДСНС зупинили поширення полум’я, врятували мешканців, проте одна жінка загинула ще під час обстрілу. Крім того, від осколкових поранень постраждали щонайменше четверо людей.

Пошкоджено житлові будинки в Кремінній та Попасній.

Внаслідок ворожого вогню пошкоджено будинок Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату, російським снарядом пробитий дах у дитячому садку.

Нагадаємо, що в ніч проти 8 березня російські окупанти з літаків бомбили по житлових кварталах у Сумській області. Внаслідок чого загинуло 9 людей, серед яких були діти.

Теги:
#Росія #Луганська область #Донбас
Мелітопольці продовжують демонструвати загарбникам, що вони – вільні українці
В регіонах
У Мелітополь окупанти завезли маргіналів: "Ви тікатимете, а ми займемо ваші квартири"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Мелітопольці продовжують демонструвати загарбникам, що вони – вільні українці
У Мелітополь окупанти завезли маргіналів: "Ви тікатимете, а ми займемо ваші квартири"
Дата публікації
Категорія
Всесвітній банк
"FREE Ukraine": Світовий банк готує екстрену допомогу Україні
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілів Сум
Так виглядає "рускій мір": окупанти бомблять з літаків Суми та прилеглі села (відео)
Дата публікації
Категорія
Morgan Stanley
До дефолту залишився місяць: росії напророчили долю Венесуели
Дата публікації
Категорія
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами