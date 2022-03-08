Під ворожий вогонь на Луганщині потрапив дитсадок та житлові будинки, є загиблі та поранені

Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, лікарню.

В Україні у вівторок, 8 березня, розпочався 13-й день опору армії російської федерації. Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення на північному та південному напрямку. На Донбасі ворожим вогнем накрили такі населені пункти, як Рубіжне, Кремінна, Попасна.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

"Зазнавши чергової поразки при спробі увірватися у великі міста, росіяни, зриваючи злість, продовжують обстрілювати житлові будинки. Вони вважають це психологічним тиском і, напевно, їм не дано зрозуміти, що гинуть звичайні беззахисні люди. Проте навіть побачивши наслідки, росіяни не зупиняються" – їх зупинить лише куля чи полон”, – наголосив Гайдай.

Росіяни обстріляли житлові будинки

У Рубіжному від ворожого обстрілу сталося загоряння квартири. Працівники ДСНС зупинили поширення полум’я, врятували мешканців, проте одна жінка загинула ще під час обстрілу. Крім того, від осколкових поранень постраждали щонайменше четверо людей.

Пошкоджено житлові будинки в Кремінній та Попасній.

Внаслідок ворожого вогню пошкоджено будинок Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату, російським снарядом пробитий дах у дитячому садку.

Нагадаємо, що в ніч проти 8 березня російські окупанти з літаків бомбили по житлових кварталах у Сумській області. Внаслідок чого загинуло 9 людей, серед яких були діти.