Зруйновану росією інфраструктуру зможемо відновити за два роки – Кубраков
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Міністерство інфраструктури України підраховує збитки, які наносить російське вторгнення транспортній інфраструктурі України. Про це заявив очільник Міністерства Олександр Кубраков, передає "Укрінформ".
"Це ми говоримо про дороги, мости, залізницю і те обладнання, яке було пошкоджено при обстрілах наших аеропортів. От на кінець минулого тижня ця цифра перевищувала $10 млрд", — розповів він.
За словами голови Мінінфраструктури, більшість пошкоджених об'єктів Україна зможе відновити за один рік, тоді як великі та комплексні об'єкти будуть відновлені за два роки.
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