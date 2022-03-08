Зруйновану росією інфраструктуру зможемо відновити за два роки – Кубраков

Міністерство інфраструктури України підраховує збитки, які наносить російське вторгнення транспортній інфраструктурі України. Про це заявив очільник Міністерства Олександр Кубраков, передає "Укрінформ".

"Це ми говоримо про дороги, мости, залізницю і те обладнання, яке було пошкоджено при обстрілах наших аеропортів. От на кінець минулого тижня ця цифра перевищувала $10 млрд", — розповів він.

За словами голови Мінінфраструктури, більшість пошкоджених об'єктів Україна зможе відновити за один рік, тоді як великі та комплексні об'єкти будуть відновлені за два роки.