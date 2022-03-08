"Забезпечимо мирне небо": українські військові привітали жінок зі святом (відео)

ЗСУ привітали жінок України з 8 Березня

У вівторок, 8 березня, незважаючи на те, що в країні триває війна, українські захисники зворушливо привітали жінок із Міжнародним жіночим днем.

"Мирного неба над головою. Бажаємо, щоб ви залишалися з нами і підтримували, як зараз. Дякуємо за Вашу підтримку та вашу молитву. Завдяки їм ми стаємо сильнішими. Мирне небо ми вам забезпечимо найближчим часом. Зі святом", — сказали військові.

Бійці ООС висловили жінкам повагу та любов. Побажали мирного неба та благополуччя. Закликали вірити у ЗСУ та спільну перемогу.

Нагадаємо, що під час війни уряд дозволив реєструвати шлюби з військовими без їхньої присутності.

Зазначимо, у Мелітополі на півдні Запорізької області, коли місто вже опинилося в окупації, двоє закоханих зареєстрували шлюб.

А на 7-й день російського вторгнення одружився головний патрульний Києва.