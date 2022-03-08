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У Харкові окупанти вдарили ракетами по консульству європейської країни

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Почесне консульство Албанії у Харкові до обстрілу Новина оновлена 08 березня 2022, 11:00
Почесне консульство Албанії у Харкові до обстрілу

Окупанти продовжують знищувати інфраструктуру міста.

У неділю, 6 березня, внаслідок ракетного удару російських окупантів по Харкову було знищено почесне консульство Албанії у Харкові.

Про це повідомляє видання Еuractiv.

Консульство опублікувало повідомлення про напад, підтвердивши, що його співробітники у безпеці і ніхто не постраждав. Міністерство закордонних справ Албанії вже засудило напад в Twitter.

Зазначимо, що росія внесла Албанію в так званий "список ворогів" з Чорногорією та Північною Македонією. рф звинувачує три країни у діях проти Кремля.

Раніше від ворожого обстрілу по Харкову постраждало і почесне консульство Азербайджану. Будівля на вул.Ярослава Мудрого зазнала ракетного обстрілу.

Нагадаємо, що 1 березня російські військові запустили ракету до Харківської обласної адміністрації, частину будівлі було знищено.

Крім того, від постійних ракетних обстрілів у місті зруйновано будинки, школи, садочки та лікарні.

Так з початку вторгнення російські загарбники пошкодили або знищили 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включаючи багатоквартирні. Без світла, води, тепла зараз перебуває понад 900 українських населених пунктів.

Теги:
#Харків #Консульство #Обстріли
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