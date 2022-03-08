На Закарпатті прикордонники вручили квіти "ухилянтам", які намагалися втекти від мобілізації (відео)

Тепер затриманих мобілізують та відправлять до військових частин

Закарпатські прикордонники затримали цілий автобус із чоловіками, які намагалися незаконно перетнути кордон та втекти до іншої країни. Кожному із затриманих представники митної служби вручили по тюльпану на честь Міжнародного жіночого свята 8 березня, аби підкреслити нікчемність дій ухилянтів.

Відповідне відео шириться українськими Telegram-каналами.

Згідно з наявними відомостями, інцидент трапився на території ВПС "Дяково". Саме там прикордонникам вдалося затримали 12 чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років) із різних регіонів української держави. Усі намагалися незаконно перетнути кордон з метою ухилення від проходження військової служби.

Тепер на цих громадян очікує мобілізація та відправка до бойових частин.

Відео від закарпатських прикордонників

Раніше "Телеграф" повідомляв, що станом на ранок 13-го дня повномасштабної війни росії з Україною нашу державу вже встигли покинути більше 1,7 мільйона людей. Варто також відзначити, що одним з найпопулярніших "напрямків" для біженців є Польща.