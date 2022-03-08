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"Яка війна, така й весна": Зеленський записав нове відео з центру Києва

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Володимир Зеленський Новина оновлена 08 березня 2022, 12:56
Володимир Зеленський

Президент продовжує підтримувати українців

У вівторок, 8 березня, на 13-ий день повномасштабної війни з росією, чинний президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців.

Відео з'явилось у Telegram-каналі "Україна: оперативно".

На кадрах видно, що український гарант перебуває у центрі засніженого Києва. Верховний Головнокомандувач Збройних сил України звертається у своїй кількасекундній промові до українців та звертає увагу на те, що в столиці випав сніг.

"Ну… Яка війна, така й весна. Сумна…", — сказав Зеленський.

Після цього президент посміхнувся та додав: "Але все буде нормально – всіх переможемо".

Звернення президента України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уранці 8 березня український президент Володимир Зеленський закликав російську армію дотриматися вимог гуманітарних коридорів та наголосив, що за евакуацією населення слідкує весь світ. Окрім того, чинний гарант ще раз нагадав, що кожна хвилина зволікання Заходу щодо закриття неба над Україною коштує сотень життів мирних жителів країни.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Звернення
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