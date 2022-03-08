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В Україні оголосили "акцію" на російські літаки та вертольоти: як заробити мільйон

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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За військову авіацію рф в Україні обіцяють гарну винагороду Новина оновлена 08 березня 2022, 20:39
За військову авіацію рф в Україні обіцяють гарну винагороду

У акції можуть взяти участь навіть окупанти.

Державний концерн "Укроборонпром" готовий виплатити кожному російському окупанту, який віддасть Україні цілий військовий літак, по 1 мільйону доларів США. За вертольот ціна дещо менша — 500 тисяч доларів.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на власній сторінці у Facebook.

Таку ж суму готові виплатити й українським громадянам, які здобудуть або викрадуть військову авіатехніку у російських окупантів.

До слова, тим росіянам, які віддадуть свої літаки влада України погодилася видавати "громадянство вільної країни".

Нагадаємо, що за 13 днів війни проти України російські окупанти втратили понад 12 тисяч осіб, 80 вертольотів та 48 літаків. Є і втрати на морському узбережжі — силами ЗСУ знищено три плавзасоби (серед них і кораблі, і катери).

При цьому у Генштабі ЗСУ попереджають, що незважаючи на занепад сил і низький рівень бойового духу, окупанти все ще становлять величезну небезпеку. Вони масово грабують мирне населення, утримують його у полоні обстріляних міст та промишляють мародерством.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Авіація #Винагорода #Трофей #Давид Арахамія
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