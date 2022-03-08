Джонсон заявив про "план Маршалла" для України

На Заході вже думають, як відновлюватимуть Україну.

У вівторок, 8 березня, на 13-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що західні країни зроблять аналог "плану Маршалла" для відновлення України.

Про це він повідомив лідерам країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) 8 березня, повідомляє ft.com.

"Україна буде відновлена, Захід організує аналог "плану Маршалла" та відбудує країну", — заявив Джонсон.

Союзники Британії зазначили, що одним із джерел грошей на виконання цього завдання може стати конфіскація та продаж лондонської власності олігархів, які перебувають під санкціями, пов’язаними з президентом росії володимиром путіним. У будь-якому разі, першочерговим завданням Заходу є зупинка війни в Україні.

Довідка : План Маршалла – програма допомоги Європі після Другої світової війни. Висунутий у 1947 році американським державним секретарем Джорджем Маршаллом і набув чинності у квітні 1948 року. У плані брали участь 17 європейських країн, включаючи Західну Німеччину. Головною метою плану було відновлення зруйнованої війною економіки Європи.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголосили "акцію" на російські військові літаки та гелікоптери.