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Джонсон заявив про "план Маршалла" для України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Танк Новина оновлена 08 березня 2022, 21:11
Танк

На Заході вже думають, як відновлюватимуть Україну.

У вівторок, 8 березня, на 13-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що західні країни зроблять аналог "плану Маршалла" для відновлення України.

Про це він повідомив лідерам країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) 8 березня, повідомляє ft.com.

"Україна буде відновлена, Захід організує аналог "плану Маршалла" та відбудує країну", — заявив Джонсон.

Союзники Британії зазначили, що одним із джерел грошей на виконання цього завдання може стати конфіскація та продаж лондонської власності олігархів, які перебувають під санкціями, пов’язаними з президентом росії володимиром путіним. У будь-якому разі, першочерговим завданням Заходу є зупинка війни в Україні.

Довідка : План Маршалла – програма допомоги Європі після Другої світової війни. Висунутий у 1947 році американським державним секретарем Джорджем Маршаллом і набув чинності у квітні 1948 року. У плані брали участь 17 європейських країн, включаючи Західну Німеччину. Головною метою плану було відновлення зруйнованої війною економіки Європи.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголосили "акцію" на російські військові літаки та гелікоптери.

Теги:
#Україна #Велика Британія #Війна з Росією
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