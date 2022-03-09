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Росіяни можуть завдавати ударів з моря: Генштаб про стан справ в Україні

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ЗСУ продовжують відбивати атаки противника Новина оновлена 09 березня 2022, 01:52
ЗСУ продовжують відбивати атаки противника

Окупантам вдалося взяти під контроль місто Пологи на Запоріжжі

Російські окупанти на тринадцятий день війни в Україні знизили темпи наступу на фронтах, але все ще завдають ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі. Ворог продовжує прагнути до захоплення великих українських міст, однак йому це не вдається.

Про таку ситуацію в Україні станом на 24:00 8 березня відзвітували у Генштабі ЗСУ.

Плани російських окупантів

Зазначається, що основні зусилля ворога наразі сконцентровані на:

  • оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова;
  • створенні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною Російської Федерації;
  • виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

За інформацією Генштабу, російські загарбники для досягнення своїх цілей планують використати пальне з українських АЗС та сховищ нафтопродуктів. Крім того, окупанти мають намір створити мережу польових трубопроводів на тимчасово захоплених територіях, щоб потім під'єднати мережу до нафтопроводу й отримувати пальне з Білорусі.

Втрати ворога

За тринадцяту добу протистояння українська армія завдала російським окупантам непоправних втрат. Зокрема, було ліквідовано понад 400 осіб з 14 окремої бригади спецпризначення (Хабаровська), а батальйонно-розвідувальні групи 25 мотострілецької та 6 загальновійськової груп змушені були втікати до росії через втрату боєздатності.

Ситуація на фронтах

Ворог незмінно утримує позиції у Бородянці, Копилові, Бучі Демидові на Київщині. В районі Прип'яті зосереджені дві батальйонно-розвідувальні групи, які зайняли оборону.

Наступальні операції російські загарбники намагалися вести біля Бабинців, але українська армія відбила окупантів і вони перейшли до оборони в Бучі.

Біля Бузової ворог зазнав серйозних втрат, але просунувся до Ясногородки.

Не полишають окупанти спроб заволодіти Черніговом.

З метою забезпечення наступу в напрямку Козельця намагається навести та утримувати понтонно-мостову переправу.

Загрози з боку російських окупантів

Окупанти у спробах заволодіти Харковом завдають ракетно-бомбових ударів по окремих населених пунктах, щоб залякати цивільне населення.

Триває бій за місто Ізюм, противник наводить понтонно-мостові переправи через р. Сіверський Донець та Берека.

Наступальні дії також зафіксовані у напрямках Дніпра та Запоріжжя. Ворог за добу зазнав поразки у районі Троїцького, тому зараз намагається відновити наступ у напрямку Запоріжжя та захопити Маріуполь.

На Таврійському та Південному напрямках зосереджені 17 груп окупантів, які утримують Херсон, Енергодар, Василівку. Зафіксовані спроби здійснити перегрупування сил для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя.

Ворогу вдалося захопити місто Пологи на Запоріжжі.

З Чорноморської та Азовської операційних зон є ризик ударів по цивільних та військових об’єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бійці полку"Азов" у бою здобули списки окупантів, які тримають в облозі Маріуполь.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Генштаб #Зведення #ЗСУ
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