Росіянам запропонували скинутися на ліквідацію путіна

Вбивство путіна — вигідне вкладення для російських бізнесменів

Економіст і професор фінансів Максим Миронов з Новосибірську закликав російських бізнесменів створити фонд для ліквідації президента рф володимира путіна, оскільки це відразу відіб'є значну частину їхніх фінансових втрат через санкції.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Мене багато хто зараз запитує, куди найвигідніше росіянам вкласти гроші. Як професор фінансів можу сказати, що зараз найвигідніша інвестиція — вбивство Путіна. Тільки олігархи за останні тижні втратили понад сотню мільярдів доларів. Якщо вони скинуться, і створять фонд, наприклад, у мільярд доларів, який профінансує вбивство Путіна, то вони миттєво відіб’ють значну частину своїх втрат. Тобто прибутковість подібного бізнес-проекту сотні та тисячі відсотків. Прибуткова, ніж торгівля наркотиками", — зазначає економіст.

Нагадаємо, що про вбивство російського кривавого диктатора володимира путіна все частіше говорять як серед бізнесменів, так і серед представників влади різних країн. Так, нещодавно ліквідувати путіна запропонував американський сенатор Ліндсі Грем у прямому ефірі одного з телеканалів.

Навіть в оточенні самого путіна зріє відразу три бунти. На думку джерел із силових структур Росії, виступити проти путіна може глава міноборони Росії Сергій Шойгу, глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін і навіть правильний прихвостень путіна Рамзан Кадиров.

Крім того, російський бізнесмен Олександр Конаніхін, який проживає в США, призначив солідну винагороду у розмірі 1 мільйона доларів за вбивство або арешт кривавого диктатора путіна.