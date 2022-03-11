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Названо всі гуманітарні коридори для евакуації на 11 березня

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Евакуація проводитиметься 11 березня Новина оновлена 11 березня 2022, 10:10
Евакуація проводитиметься 11 березня

Евакуація буде доступна з таких гарячих точок як Маріуполь, Гостомель та Буча

У п'ятницю, 11 березня, відкриваються гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення в декількох напрямках.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З яких міст проводиться евакуація 11 березня

▪️Маруїполь-Запоріжжя. Із Запоріжжя виїде колона з гуманітарним вантажем та автобусами до Маріуполя.

▪️Енергодар-Запоріжжя

▪️Ізюм-Лозова. Автобуси виїдуть із Лозової. Планується постачання гуманітарної допомоги

▪️Буча-Київ. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва

▪️Гостомель-Київ. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва

▪️с. Козаровичі-Київ. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва

▪️Микуличин-Київ. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва

▪️Андріївка-Житомир. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва

▪️Макаров-Житомир. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва

▪️Бородянка-Житомир. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва

Наразі розробляються нові гуманітарні маршрути до Херсонської, Чернігівської, Харківської областей тощо.

Нагадаємо, мешканці Маріуполя перебувають в облозі російських окупантів уже кілька діб. Усі спроби евакуювати громадян провалилися. Російські війська зривають домовленості та відкривають вогонь.

Теги:
#Росія #Гуманітарні &quot;Коридори&quot; #Війна
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