Названо всі гуманітарні коридори для евакуації на 11 березня
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Евакуація буде доступна з таких гарячих точок як Маріуполь, Гостомель та Буча
У п'ятницю, 11 березня, відкриваються гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення в декількох напрямках.
Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
З яких міст проводиться евакуація 11 березня
▪️Маруїполь-Запоріжжя. Із Запоріжжя виїде колона з гуманітарним вантажем та автобусами до Маріуполя.
▪️Енергодар-Запоріжжя
▪️Ізюм-Лозова. Автобуси виїдуть із Лозової. Планується постачання гуманітарної допомоги
▪️Буча-Київ. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва
▪️Гостомель-Київ. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва
▪️с. Козаровичі-Київ. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва
▪️Микуличин-Київ. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва
▪️Андріївка-Житомир. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва
▪️Макаров-Житомир. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва
▪️Бородянка-Житомир. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва
Наразі розробляються нові гуманітарні маршрути до Херсонської, Чернігівської, Харківської областей тощо.
Нагадаємо, мешканці Маріуполя перебувають в облозі російських окупантів уже кілька діб. Усі спроби евакуювати громадян провалилися. Російські війська зривають домовленості та відкривають вогонь.
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