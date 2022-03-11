Яким категоріям чоловіків від 18 до 60 років можна виїжджати за межі України

Виїзд з України за кордон дозволено чотирьом категоріям чоловіків від 18 до 60 років

У п’ятницю, 11 березня, в Україні відкрилося одразу кілька гуманітарних коридорів для евакуації з міст та сіл, де тривають військові дії. На жаль, останні обстріли Луцька та Івано-Франківська показали, що навіть у західній частині країни зараз небезпечно, через що багато українців прагнуть виїхати за кордон. Поки що така опція доступна здебільшого жінкам, дітям та чоловікам старше 60 років. Чоловікам виїзд з України на період дії воєнного стану заборонено. Це обмеження 4 березня продовжили на 90 днів. Однак деякі категорії чоловіків від 18 до 60 років також можуть виїхати за кордон. У статті ми розповімо про них докладніше.

Які категорії чоловіків від 18 до 60 можуть виїхати з України за кордон

Чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову, висновок про постановку на спеціальний військовий облік або військово-лікарську комісію про непридатність.

"Для цього необхідно довести, що штамп у військовому квитку "знято з обліку", "виключено з обліку" проставлено саме на підставі визнання призовною (медичною) комісією непридатності за станом здоров’я. Як правило, така позначка містить посилання на наказ Міністерства охорони здоров’я № 402 від 14.08.2008 р. Для тих осіб, які мають тимчасовий документ, який замінює військовий квиток, що містить позначку "непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час", виїзд неможливий", — пояснює адвокат Майя Сергєєва.

Самотні та багатодітні батьки . На утриманні останніх має бути троє і більше дітей віком до 18 років. Таке ж правило поширюється і на батьків неповнолітніх з інвалідністю та повнолітніх дітей до 23 років, які мають інвалідність І чи ІІ групи.

. На утриманні останніх має бути троє і більше дітей віком до 18 років. Таке ж правило поширюється і на батьків неповнолітніх з інвалідністю та повнолітніх дітей до 23 років, які мають інвалідність І чи ІІ групи. Чоловіки, які здійснюють догляд за тими, хто потребує, а також чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся, брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час військових дій.

Виїзд цієї категорії осіб здійснюється на підставі наступних документів:

лист Адміністрації Держприкордонслужби України № 23-6081/0/6-22-Вих від 25.02.2022 та ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

свідоцтво про народження;

довідка про склад сім’ї, де буде зазначено особу, за якою здійснюється догляд;

довідка до акта огляду МСЕК (для осіб з інвалідністю);

висновок лікарської комісії медустанови про потребу у догляді за особою похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою МОЗ;

висновок лікарської комісії медустанови про потребу у відході невиліковних хворих, які можуть самостійно пересуватися чи самообслуговуватися формою МОЗ.

Також якщо є копія рішення суду про обмеження у дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги на непрофесійній основі; копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Водії автомобільного та залізничного транспорту, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення, перевезення для потреб Збройних Сил України, медичних та гуманітарних вантажів. Ця категорія додалася із 9 березня.

Стаття підготовлена за матеріалами ІА "Міст-Дніпро".

Нагадаємо, раніше син та онук української співачки Софії Ротару намагалися нелегально виїхати за межі України.