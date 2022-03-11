Росія має платити щодня: нове жорстке звернення Зеленського
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Президент закликав українців триматися та боротися
Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу. Він не лише розповів про останні військові злочини росії — обстріл дитячого садка у Дніпрі та руйнування водопостачання у Чернігові, а й закликав європейських політиків реагувати на це.
"Якщо це продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії недостатньо. І я очікую, ми вже над цим працюємо, вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна платити за цю страшну війну. Платити щоденно!", — сказав президент.
Основні тези звернення:
- Потрібне терпіння — Україна вже досягла стратегічного перелому у вітчизняній війні.
- Від країн Євросоюзу чекають сильніших рішень з огляду на те, що європейці здебільшого підтримують Україну.
- В Україні 11 березня організовано 12 гуманітарних коридорів.
- Посівна кампанія проводитиметься настільки, наскільки це можливо.
- Українські чиновники роблять усе, аби на всій території держави було паливо, продукти, медикаменти. Бензин, дизель – все завозиться.
Раніше "Телеграф" писав, що противника вдалося зупинити на кількох напрямках, ворог проводить перегрупування військ.
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