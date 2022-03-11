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Росія має платити щодня: нове жорстке звернення Зеленського

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Володимир Зеленський Новина оновлена 11 березня 2022, 14:42
Володимир Зеленський

Президент закликав українців триматися та боротися

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу. Він не лише розповів про останні військові злочини росії — обстріл дитячого садка у Дніпрі та руйнування водопостачання у Чернігові, а й закликав європейських політиків реагувати на це.

"Якщо це продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії недостатньо. І я очікую, ми вже над цим працюємо, вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна платити за цю страшну війну. Платити щоденно!", — сказав президент.

Основні тези звернення:

  • Потрібне терпіння — Україна вже досягла стратегічного перелому у вітчизняній війні.
  • Від країн Євросоюзу чекають сильніших рішень з огляду на те, що європейці здебільшого підтримують Україну.
  • В Україні 11 березня організовано 12 гуманітарних коридорів.
  • Посівна кампанія проводитиметься настільки, наскільки це можливо.
  • Українські чиновники роблять усе, аби на всій території держави було паливо, продукти, медикаменти. Бензин, дизель – все завозиться.

Раніше "Телеграф" писав, що противника вдалося зупинити на кількох напрямках, ворог проводить перегрупування військ.

Теги:
#Звернення #Володимир Зеленський
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