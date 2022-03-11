Рус

Ще одного російського генерала знищено в Україні: подробиці

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16395
Андрій Колесніков убитий в Україні Новина оновлена 11 березня 2022, 14:42
Андрій Колесніков убитий в Україні

Як саме загинув російський військовий злочинець, поки що не відомо

Командувач 29-ї армії Східного військового округу (ВВО) росії генерал-майор Андрій Колесніков був убитий в Україні.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Подробиці загибелі російського окупанта наразі невідомі.

Зазначимо, що загальновійськова армія ВВО, де служив Колесніков, включає з’єднання управління, мотострілецьке, артилерійське, ракетне, зенітно-ракетне з’єднання, підрозділи спеціального призначення, РХБ захисту, радіоелектронної боротьби, інженерного забезпечення.

Нагадаємо, що росія зазнає в Україні оглушливих втрат. Загальні втрати ворога в танках — 353 одиниці, за добу — 18. Також знищили за минулий день ще 60 бойових броньованих машин, збільшивши їхню загальну кількість до 1165. Серед втрат ворога за 15 день війни — 32 автомобілі (загальна кількість 558), дві артилерійські системи (загальне – 125), дві реактивні системи залпового вогню (загальне – 58 одиниць). Два зразки протиповітряної оборони з 31 загалом також було знищено за добу.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
Дніпро
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Категорія
Одна з країн НАТО хоче передати Україні засоби ППО
WP дізналося про переговори в США щодо закриття неба від російських ракет та літаків
Дата публікації
Категорія
Китай давно близький до Росії
Сорос вказав на ключову роль Китаю у розв’язуванні путіним війни проти України.
Дата публікації
Категорія
У Росії вже почали шукати винних
Путін почав шукати винних за провал вторгнення в Україну: під роздачу потрапила ФСБ
Дата публікації
Категорія
Українська армія не поступається ворогу ні на крок
Війна - день 17: росія йде на економічне дно, проте продовжує нищити мирних українців (оновлюється)