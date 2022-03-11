Ще одного російського генерала знищено в Україні: подробиці

Як саме загинув російський військовий злочинець, поки що не відомо

Командувач 29-ї армії Східного військового округу (ВВО) росії генерал-майор Андрій Колесніков був убитий в Україні.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Подробиці загибелі російського окупанта наразі невідомі.

Зазначимо, що загальновійськова армія ВВО, де служив Колесніков, включає з’єднання управління, мотострілецьке, артилерійське, ракетне, зенітно-ракетне з’єднання, підрозділи спеціального призначення, РХБ захисту, радіоелектронної боротьби, інженерного забезпечення.

Нагадаємо, що росія зазнає в Україні оглушливих втрат. Загальні втрати ворога в танках — 353 одиниці, за добу — 18. Також знищили за минулий день ще 60 бойових броньованих машин, збільшивши їхню загальну кількість до 1165. Серед втрат ворога за 15 день війни — 32 автомобілі (загальна кількість 558), дві артилерійські системи (загальне – 125), дві реактивні системи залпового вогню (загальне – 58 одиниць). Два зразки протиповітряної оборони з 31 загалом також було знищено за добу.