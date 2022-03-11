Полонений російський льотчик: "Цю війну ми вже програли"

Полонений російський льотчик розповів про свої злочини в Україні.

У п’ятницю, 11 березня на 16-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну полонені російські льотчики дали пресконференцію, на якій один з них заявив, що росія програла війну.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі "Інтерфакс-Україна".

Криштоп, який є підполковником, заступником командира 47 бомбардувального авіаційного полку рф, зізнався, що виконував злочинні накази свого командування по бомбардуванню об’єктів цивільної інфраструктури України. Максим встиг виконати три бойові вильоти над територією України, після чого його збили та полонили. До речі, росіянин бомбардував українців фугасними бомбами (3-4 тонни за виліт). Криштоп вибачився перед українським народом, а також закликав своїх колег не виконувати злочинні накази російського керівництва.

"Перший бойовий політ я виконав 24 лютого після ураження живої сили противника в районі н.п. Балаклія. Ціль була вражена. Другий політ виконував 3 березня 2022 року. Ціль — колона бронетехніки противника в р-ні н.п. Ізюм. Ціль була уражена. Третій бойовий політ виконував 6 березня. На борту було 4 тонни фугасних авіацонних бомб.У процесі виконання завдання я зрозумів, що ціллю є не військові об’єкти противника, а житлові будинки й мирні люди. Але злочинний наказ я виконав. Після бомбометання був збитий засобами ППО України. Усвідомлюю і визнаю жахливість злочинів, вчинених мною, хочу вибачитися у всього українського народу за те лихо, яке ми їм принесли", — сказав Максим Криштоп.

"Вважаю цю війну ми вже програли" — закінчив російський збитий льотчик.

Раніше повідомлялося, що кілька відомих воєначальників рф загинули в Україні. Останнім відомим російським двосотим став глава 29-ї армії Східного військового округу росії генерал-майор Андрій Колесніков.