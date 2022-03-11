"Не знаю як це розбачити": українці дивом вдалося вибратися з дітьми з-під обстрілу

Жінкам із двома дітьми дивом вдалося вижити після зустрічі з окупантами.

Російські окупанти 16-й день поспіль атакують українські міста, скидаючи на них ракети та бомби. Цинізм ситуації в тому, що евакуювати мирне населення рашисти не дають і зривають практично всі "гуманітарні коридори", про які було домовлено владою. Тому людям, зневірившись, доводиться вибиратися з фронтових міст самостійно, розуміючи, що їх можуть убити.

Про свою втечу з-під обстрілів розповіла користувач Facebook Олена Давид.

За словами дівчини, 4 дні їй та її подрузі разом із 2 дітьми довелося прожити під бетонними сходами, оскільки над їхнім будинком постійно були чутні звуки запуску градів, звуки падаючих десь неподалік ракет, жахливі, страшні звуки МіГ прямо над дахом.

Під сходами діти з мамами провели 4 дні

Якоїсь миті обидві мами вирішили виїжджати з міста, по якому постійно били окупанти. Вони взяли автомобіль і без жодного плану виїхали на власний страх та ризик.

"Ми вирішили проїхати лісом. Андрій: "Блт, ні, вони мінують такі пастки". Попереду нас їхала стара волга з 2 мужиками. І ми, нічого їм не сказавши, про міни, сказали їхати вперед, а ми за ними. Підло? Так, але це єдина машина без дітей і жінок… Ми поїхали за ними, і потрапили в пастку. У лісі нас зустріли 8 солдатів з автоматами. Я краєм ока дивилася в дзеркало, що вони роблять з першими машинами, витягували водіїв і чоловіків, відбирали телефони й силою розбивали їх об дорогу. Я пам'ятаю, що швидко почала видаляти все з телефону: телеграм, фб, фото і відео. В останню секунду вштовхнула телефон під сидіння", — пише Олена.

Якоїсь миті окупанти зупинили машину з жінками та дітьми. Старший із дітей почав благати солдата, щоб той не забирав його матір. У цей момент росіянин заявив, що покаже їм дорогу і вони зможуть врятуватися.

"Вони розгорнули нас прямо на Житомирську трасу, в самий треш. На смерть, якої не знаємо як нам вдалося уникнути. З лісу ми виїхали на Житомирську трасу, куди не можна було виїжджати в жодному разі. Перше, що я побачила — поперек дороги наполовину обгоріла машина легкова, повністю обстріляна. Люди не встигли вибігти. Дитина на задньому сидінні. Не знаю як це розвидіти. Таких машин по трасі десятки. Десятки! Хтось встиг вибігти й лежав біля машини, хтось не встиг. Попросила Луку дивитися вниз і заспокоювати Оді, щоб він цього не бачив. Через 2 хвилини, з чорної хмари диму на нас виїхало 2 танки. Дуло було спрямовано на наші машини, трохи піднесені вгору. Ми зупинилися, я заплющила очі й почула, як вони проїхали повз нас. Далі по газах", — розповіла Олена Давид.

Окупанти розгорнули жінок із дітьми на Житомирську трасу

Дорогою їм зустрічалися лише такі автомобілі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відбувається евакуація із різних міст України.