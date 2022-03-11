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Сховатися не вийде: українські воїни перетворили російський танк на металобрухт (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ворог буде знищений Новина оновлена 11 березня 2022, 19:32
Ворог буде знищений

Жодна зі спроб прикритися мирними жителями не буде пробачена російській армії

Браві українські захисники продовжують стояти на варті і тримають оборону держави уже 16 день поспіль. Вони регулярно демонструють, як протистоять ворогу та знищують його різноманітну бойову техніку.

Як, наприклад, танк у Маріуполі, ліквідацію якого показали у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

На відео видно, як військова машина намагається сховатися, маневруючи між окремими житловими будинками. Втім українські захисники слідкують за переміщенням такого транспорту і за першої ж змоги намагаються його знищити.

Як і цього разу — прицільним ударом, спровоковавши вибух бойової техніки.

"Росіянине, запам’ятай! Тебе не врятує ніщо від ока та гніву наших воїнів. Ступивши на українську землю, ти підписав собі смертний вирок. Знищення буде швидким, невідворотнім та прицільно точним — гарантують оборонці Маріуполя", — підкреслили у Генштабі.

Нагадаємо, що за два тижні війни з росією українська армія встигла ліквідувати не лише купу різноманітної техніки противника, а й високопоставлених військовослужбовців з боку окупантів. Зокрема, на добриво для української землі встигли перетворитися мінімум чотири російські генерали.

Також українці наразі призвичаїлися "колекціонувати" різноманітний металобрухт, на який щедро перетворюються БМП і танки загарбників.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Танк #ЗСУ
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