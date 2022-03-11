Російські війська планують посилити терор українського населення — Генштаб

Окупанти деморалізовані та здаються в полон.

У п’ятницю, 11 березня, на 16-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти продовжують проведення наступальної операції проти України.

Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу у Facebook.

У Генштабі розповіли, що основних цілей із захоплення певних міст та територій російські загарбники не досягли. Проте є висока ймовірність посилення терористичних методів ведення бойових дій із боку окупантів. Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житлових районах, залякувати місцеве населення, проводити інформаційні, психологічні акції з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях.

Росіяни не залишають спроб продовжити наступ у всіх напрямках. Для цього проводяться заходи щодо формування та злагодження резервів на території російської федерації. Значна частина російських підрозділів відновлює боєздатність. Окупанти також намагаються налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, які ведуть бойові дії.

Російські загарбники продовжують проводити повітряну розвідку позицій українських військ у Донецькому, Таврійському, Южнобузькому та Бессарабському операційних районах.

Крім того, з метою втягування Республіки Білорусь у війну проти України росіяни вдаються до провокаційних дій. За наявною інформацією, авіація ВКС Росії завдала удару по населених пунктах на території РБ, що знаходяться поблизу державного кордону України. З метою маскування російська федерація здійснила атаку з повітряного простору України.

"Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки та оборони дають гідну відсіч окупантам, завдаючи йому значних втрат у живій силі та військовій техніці. Морально-психологічний стан ворога вкрай низький. Він деморалізований, окупанти здаються в полон. Разом переможемо! Слава Україні!", — повідомили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що за 16 днів війни загинуло 78 українських дітей.