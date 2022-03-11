Рашисти скидали касетні бомби на Харків та Вугледар, підтвердили в ООН: подробиці

ООН поінформована, що окупанти кидали цей вид бомб по українських містах.

Організація Об'єднаних націй отримала доказ того, що росія у війні проти України застосували касетні боєприпаси. Їх було скинути на місто Вугледар Донецької області та Харків.

Про це йдеться у повідомленні Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

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"Ми отримали правдиві повідомлення про декілька випадків застосування російськими військами касетних боєприпасів, у тому числі в населених пунктах. 24 лютого касетний боєприпас вибухнув у Центральній міській лікарні в Вугледарі, внаслідок чого 4 мирні жителі загинули, 10 людей отримали поранення. А також були пошкоджені. машини швидкої допомоги, цивільні автомобілі та сама лікарня. Були й інші обстріли касетними боєприпасами у кількох районах Харкова, внаслідок яких 9 мирних мешканців загинули та 37 отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що застосування касетних ракет у населених пунктах заборонено нормами міжнародного гуманітарного права, які регулюють ведення бойових дій.

Нагадаємо, що касетні бомби в Україні окупанти також використали 4 березня — на 9-й день війни проти України.

Касетна бомба та наслідки її вибуху

Касетні бомби — авіабомби й артилерійські снаряди, які складаються з виштовхуваного заряду і сотень вибухонебезпечних малих бойових елементів, які розкидаються на велику територію. Далеко не всі з них вибухають при ударі. Нерідко вони залишаються в бойовому стані багато років, представляючи загрозу для мирного населення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що британська розвідка зафіксувала факт скидання окупантами "вакуумних бомб" на мирні міста. За їх даними, рашисти використали ТОС-1А більш відомі під назвою "Сонцепек" у Донецькій області, під час обстрілу Тростянця, що на Сумщині, а також у Запорізькій області.