Розбиті колони техніки, сбиті гелікоптери і бомбардувальник: українські авіатори відзвітували за 11 березня

Втрат противника може бути ще більше, адже вони уточнюються.

Протягом шістнадцятого дня війни з російськими окупантами українські авіатори здійснили близько десяти нальотів на ворожу техніку та розбили кілька колон рашистів.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

Так, українські військові на бомбардувальниках Су-24м, штурмовиках Су-25, вертольотах Мі-24 нанесли близько 10 потужних ракетно-бомбових удари по броньованій техніці та живій силі рашистів.

А завдяки винищувальній авіації на літаках Су-27 та МіГ-29 було проведено за 11 березня близько 10 повітряних боїв на кількох напрямків та запущено 9 ракет "повітря-повітря" по ворожих літаках. Під час боїв, як зазначається, обійшлося без жодної втрати серед українських військових, чого не скажеш про російських окупантів.

Зазначається також, що зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили п’ять повітряних цілей: безпілотний літальний апарат "Форпост" та чотири гелікоптери окупантів. Однак цифра втрат противника не остаточна, адже інформація ще уточнюється.

А силами протиповітряної оборони оперативного командування "Північ" вдалося знищити російський бомбардувальник-винищувач Су-34 у Чернігівській області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що полонений російський льотчик під час брифінгу заявив про некомпетентність свого керівництва, а також вибачився перед українським народом.