Окупанти сповільнилися і стягують резерви: у ЗСУ підбили підсумки 11 березня

Просування окупантів зупинилося практично на всіх напрямках.

За добу 11 березня російські окупанти знову обстрілювали Україну крилатими ракетами, а також намагалися здійснити провокацію на території Білорусі, щоби втягнути її у війну проти нашої країни. Щодо проведення наземного наступу, то там противник особливого успіху не мав.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 12 березня.

Зазначається, що противник не робив наступальних операцій на Поліському напрямку, а натомість був зайнятий відновленням боєздатності частин та перегрупуванням військ.

На Сіверському напрямку окупанти роблять спроби проводити наступальну операцію у напрямку сіл Зазим’я та Вишеньки. Крім того, помічені спроби зайняти населені пункти Михайло-Коцюбинське та Шестовиця, щоб блокувати Чернігів.

На Слобожанському напрямку супротивник стягує резерви ближче до Сум, проте наступальних операцій не веде.

Крім того, повідомляється, що свої основні зусилля на Донецькому та Таврійському напрямках противник фокусує на захопленні Маріуполя та Сєверодонецька.

Водночас наголошується, що 11 березня проявила себе стратегічна авіація росії, яка запустила не менше 10 крилатих ракет по Луцьку, Дніпру та Івано-Франківську. Крім того, росіяни завдали авіаудари по трьох прикордонних селах у Білорусі, щоб втягнути її у війну проти України.