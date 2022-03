Російська армія все частіше гальмує з атаками: актуальні карти бойових дій в Україні (фото)

Авіанальоти на мирні міста продовжуються, однак ЗСУ дає гарну відсіч

Почався сімнадцятий день війни російсько-української війни. Попри окремі бомбардування та продовження обстрілів деяких населених пунктів, окупанти за минулу добу не мали змоги рухатися вперед і були вимушені все частіше зупинятися та перегруповуватися.

На такі висновки наштовхують свіжі карти та пояснення до них, надані Institute for the Study of War.

Найбільший тупик загарбників очікував на Харківщині. Військові та бійці тероборони максимально відбивають ворожі атаки, що змушує противника все рідше використовувати піхоту або бойові машини. При цьому росія продовжує застосовувати авіацію.

Актуальна карта пересування військ рф на ранок 12 березня

У напрямку Миколаєва, Запоріжжя, а також на Донбасі останні 24 години майже не змінили розташування ворожих військ. Ба, більше — на півдні росіяни постійно отримують гідну відсіч військових та навіть цивільних.

"Український Генштаб заявив, що Росія досі не використала свої територіальні цілі для війни, і, швидше за все, буде й далі вдаватися до ударів по цивільним об'єктах та до психологічних операцій, щоб підірвати підтримку української влади населенням", — йдеться у звіті інституту.

Більш детальна карта

Проте більшість наступальних атак рашистів не є скоординованими, що дозволяє українським захисникам швидше наносити нищівні удари.

Додамо, що також почастішали випадки контратак з боку вітчизняних військовослужбовців, але в Генштабі поки не розкривають конкретні напрямки.

Окупантам на цьому етапі не вдалося поповнити запаси та стягнути додаткові сили до Києва.

Ймовірність того, що кремль спробує втягти до війни в Україні ще й білоруську армію, а також найманців зі сходу, поки існує. Однак часу на підготовку ці підрозділи не мають, тож навряд чи зможуть допомогти противнику діяти більш цілеспрямовано.

Нагадаємо, що більш детальну інформацію щодо бойових дій на території нашої держави можна прочитати у свіжому зведенні від Генерального штабу ЗСУ. Вони, між іншим, відзначають збільшення випадків дезертирства серед росіян.

Також ми розповідали, як наразі живе український Маріуполь, котрий уже кілька довгих діб лишається в облозі російських нацистів.