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У Пентагоні повідомили, скільки військових росії залишилося в резерві на українських кордонах

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Армія росії Новина оновлена 12 березня 2022, 09:39
Армія росії

путін кинув на захоплення України величезні сили, проте це йому не допомогло

Станом на 17 день війни росії з Україною, на українські території вже встигли зайти близько 95% військових рф, які були дислоковані на кордонах росії та білорусі.

Як повідомляє видання "Washington Examiner", посилаючись на пресбрифінг американського оборонного відомства, з 170 тисяч російських військовослужбовців, близько 95% з них наразі знаходяться на території української держави. З цього слідує, що резерв російської армії налічує не більше 9 тисяч осіб.

Також зазначається, що впродовж минулої доби, 11 березня, розвідка Пентагону слідкувала за "змінами на місцях" і дійшла до висновку що армія окупантів й надалі продовжує просуватися в напрямку української столиці та міст Харків і Чернігів, проте на всіх напрямках отримує потужний опір українських захисників.

Більшого успіху рашистам вдалося досягти виключно на південному напрямку, і то, лише завдяки позиціям, які були дислоковані у тимчасово окупованому Криму.

Згідно з офіційними відомостями американської розвідки, армія росії запустила в Україну більше 600 ракет, і це число зростає кожного дня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президенту російської федерації володимиру путіну катастрофічно не вистачає особового складу, представників якого можна було б відправити на війну до України, тож він розглядає можливість залучити до бойових дій зеків, яким пропонують амністію в обмін на вбивство українців.

Теги:
#Україна #Росія #Армія #Кордон #Війна
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