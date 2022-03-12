У Пентагоні повідомили, скільки військових росії залишилося в резерві на українських кордонах

путін кинув на захоплення України величезні сили, проте це йому не допомогло

Станом на 17 день війни росії з Україною, на українські території вже встигли зайти близько 95% військових рф, які були дислоковані на кордонах росії та білорусі.

Як повідомляє видання "Washington Examiner", посилаючись на пресбрифінг американського оборонного відомства, з 170 тисяч російських військовослужбовців, близько 95% з них наразі знаходяться на території української держави. З цього слідує, що резерв російської армії налічує не більше 9 тисяч осіб.

Також зазначається, що впродовж минулої доби, 11 березня, розвідка Пентагону слідкувала за "змінами на місцях" і дійшла до висновку що армія окупантів й надалі продовжує просуватися в напрямку української столиці та міст Харків і Чернігів, проте на всіх напрямках отримує потужний опір українських захисників.

Більшого успіху рашистам вдалося досягти виключно на південному напрямку, і то, лише завдяки позиціям, які були дислоковані у тимчасово окупованому Криму.

Згідно з офіційними відомостями американської розвідки, армія росії запустила в Україну більше 600 ракет, і це число зростає кожного дня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президенту російської федерації володимиру путіну катастрофічно не вистачає особового складу, представників якого можна було б відправити на війну до України, тож він розглядає можливість залучити до бойових дій зеків, яким пропонують амністію в обмін на вбивство українців.