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Майже 60 літаків: свіжі відомості про втрати російських окупантів

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Українські захисники не жалкують за ворожими солдатами Новина оновлена 12 березня 2022, 11:41
Українські захисники не жалкують за ворожими солдатами

Багато окупантів вважають за краще здатися в полон, щоб не загинути під час бою

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат навіть на сімнадцятий день війни в Україні. Так, станом на ранок 12 березня, армія противника "схудла" на більш ніж 12 тисяч солдатів і офіцерів, а також позбавилася 362 танків.

Такі дані подає Генштаб ЗСУ у свіжому зведенні на Facebook.

Зазначимо, що також рашисти втратили в боях (і через дурість у спробах передислокуватися на незнайомій місцевості) 1205 броньованих бойових машин, 135 систем артилерійського вогню, а також 62 ракетні системи залпового вогню.

Крім цього відомо про ліквідацію 33 засобів протиповітряної оборони противника, 585 різних автомобілів та 60 цистерн з паливом для бойової техніки.

Не спить і українська авіація, а також захист із землі. Спільними зусиллями було "приземлено" назавжди 58 літаків, 83 вертольоти та сім безпілотників російської армії.

Число військової техніки, яка знищена на воді, дорівнює трьом. До цього списку входять як катери, і кораблі.

Раніше ми розповідали, що по багатьох напрямках російські окупанти починають відверто гальмувати щодо атак. На жаль, найчастіше це стосується лише наземних ударів, а не авіації. Ми показували актуальну карту, на якій подано всі переміщення російських військ станом на ранок 12 березня.

Додамо, що в Росії новини про свої втрати місцевим жителям подають дуже дозовано, а подекуди — взагалі за допомогою деяких хитрощів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати
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