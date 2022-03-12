12 березня відкриються коридори для евакуації до Києва, Житомира, Полтави та Запоріжжя – заступник голови ОП

У суботу, 12 березня, працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за низкою напрямків. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, із Запоріжжя в Маріуполь вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.

Також у Запорізькій області діятиме евакуаційний коридор Пологи – Токмак – Василівка — Кам’янське – Запоріжжя.

З Київщини будуть відкриті коридори:

Гостомель — Буча – Михайлівка – Рубежівка — Шпитьки – Петрушки — Білогородка – Київ;

Козаровичи – Лютеж — Старі Петрівці — Нові Петрівці – Вишгород – Київ;

Микуличі – Немішаєве — Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Стоянка — Гореничі – Гнатівка — Білогородка – Київ;

Андріївка — Липівка — Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;

Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир.

"Автобуси для евакуації з Київської області будуть відправлені з Білої Церкви", — зазначив Тимошенко.

Також буде доступним евакуаційний маршрут Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Києва.

Крім цього, можлива евакуація коридорами: