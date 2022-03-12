12 березня відкриються коридори для евакуації до Києва, Житомира, Полтави та Запоріжжя – заступник голови ОП
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У суботу, 12 березня, працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за низкою напрямків. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Зокрема, із Запоріжжя в Маріуполь вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.
Також у Запорізькій області діятиме евакуаційний коридор Пологи – Токмак – Василівка — Кам’янське – Запоріжжя.
З Київщини будуть відкриті коридори:
- Гостомель — Буча – Михайлівка – Рубежівка — Шпитьки – Петрушки — Білогородка – Київ;
- Козаровичи – Лютеж — Старі Петрівці — Нові Петрівці – Вишгород – Київ;
- Микуличі – Немішаєве — Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Стоянка — Гореничі – Гнатівка — Білогородка – Київ;
- Андріївка — Липівка — Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;
- Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир.
"Автобуси для евакуації з Київської області будуть відправлені з Білої Церкви", — зазначив Тимошенко.
Також буде доступним евакуаційний маршрут Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Києва.
Крім цього, можлива евакуація коридорами:
- Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава;
- Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава;
- Лебедин – Штепівка — Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава;
- Конотоп – Шевченкове – Хмелів — Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава;
- Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава;
- Краснопілля – Верхня Сироватка — Суми – Голубівка — Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
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