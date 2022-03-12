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"Передай Зеленському, ми в нього віримо": історія американської медсестри розчулила мережу

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Володимир Зеленський завоював повагу до багатьох західних країн Новина оновлена 12 березня 2022, 12:08
Володимир Зеленський завоював повагу до багатьох західних країн

У США добре знають Зеленського, поважають його та дуже підтримують.

Медсестра з Києва Марина Штабська, яка живе в Нью-Йорку, поділилася щирою історією про те, як люди в Америці завзято підтримують українців під час війни Росії проти України.

Відповідну посаду вона опублікувала у Фейсбуку.

Вона розповіла, як її пацієнт афроамериканець та його темношкіра доглядальниця з Гани переживають за долю українців, яких бомбять російські окупанти, і що навіть в Америці прості люди моляться, щоб Путін помер.

"Я живу в Нью Йорку, ходжу по пацієнтах і лікую їх, у міру сил. У ці страшні дні, в який би будинок я не зайшла, скрізь і будь-коли включені новини і люди дуже співпереживають. Сьогодні прийшла до хворого обробляти рану. Пацієнт-афро-американець, напівпаралізований, внаслідок пошкодження хребта в ході вуличної перестрілки.Догляд пацієнта-чорношкіра жінка з Гани.Я заходжу, вони дивляться новини по телевізору.Пацієнт мене запитує, а чи не з України я, я кажу, що так, з Києва. Доглядальниця кидається мені на груди і починає ридати, голосячи: "I am so deeply sorry!!!". Каже, що вже 2 тижні не спить, плаче", — розповідає медсестра.

Вона також розповіла, що у США добре знають Зеленського, поважають його та дуже підтримують.

"Пацієнт запитує, чи є у мене родичі в Києві, я пояснюю, що ні, тільки близькі друзі, а родичі мої в Ізраїлі та Америці. "Так ти єврейка?!" — заревів мій пацієнт. "Адже Зеленський теж єврей" — продовжує він."А євреї завжди перемагають!". Його доглядальниця починає плакати ще більше. "Який чудовий, красивий і сміливий хлопчик (це вона про Зеленського). Передай своїм, що ми за них молимося і віримо, що вони переможуть, в Україні живуть мужні люди". "Стривай, — каже пацієнт. А чому Ізраїль досі не надавав цієї Росії по шиях?! В Ізраїлі найсильніша армія у світі!" "Але ж у них поруч Сирія, а в цього диявола кнопка"- відповідає доглядальниця. "Передай Зеленському, що ми в нього віримо" — каже мені, проводжаючи мене до дверей заплакана чорна доглядальниця з Гани.", — завершила свою розповідь Штабська.

Нагадаємо, раніше тревел-блогер Антон Птушкін записав пронизливе звернення до росіян.

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#Україна #Росія #Війна
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