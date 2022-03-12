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"Я в ах*ї просто, куди нас привезли": розмова чергового російського окупанта із дружиною (аудіо)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Росіян в Україні чекають хіба що зі зброєю Новина оновлена 12 березня 2022, 12:24
Росіян в Україні чекають хіба що зі зброєю

Бійці рашистської армії не розуміють, чому отримують таку відсіч

Російських солдатів кинули на війну в Україну та залишили без необхідної провізії чи грошей. Деякі з них мародерствують і вбивають мирних громадян, про що зізнаються у особистих розмовах із родичами, які вдається перехопити українській розвідці.

Аудіозапис однієї з таких бесід опублікував на своєму YouTube-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

За словами окупанта, українська армія дає потужну відсіч, знищуючи і техніку, і російських бійців.

"Я в ах*ї просто, куди нас привезли, пі**ри, по нам х**рять 14 день, с*ка, як х*й знає кого, бл**ь", — емоціонував солдат у розмові з дружиною .

Також він зізнався, що будь-яка провізія вже давно закінчилася, тому доводиться грабувати будинки та магазини. Замість цигарок росіяни курять чай, а також регулярно п’ють алкоголь "для хоробрості". А вона їм потрібна, бо вони щодня бачать, яких втрат зазнає їхня армія.

"Два ешелони, вісім вагонів "двохсотих" з усіх бригад, які тут. Вісім штук відправили додому! Просто їдеш, дивишся у віконце — трупаки валяються, наші пацани", — плакався загарбник.

Також під час розмови росіянин зізнався, що вбивав мирних мешканців. Розгорнуту причину називати відмовився, але зазначив, що дехто "наводив" на них українську армію.

Слід додати, що свою незавидну долю, котру пророкувала фраза "батьківщина тебе покине, синку", росіянин вже починає розуміти. Хоча все ще войовничо налаштований проти кріпів.

"Ми, виявляється, миротворці є**ні, — говорив він. — За своєю волею і владою пішли на*уй воювати. Ветерана нам х*й дадуть, бабок нам х*й дадуть, під***си нас наї**ли".

Нагадаємо, що жорстку відсіч окупанти отримують справді на всій території фронту. Приміром, на Сумщині жителі одного з сіл змогли розправитися з колоною техніки за допомогою одного гранатомета. солдати, що вижили, втекли в ліс.

Під Миколаєвом же рашисти регулярно "плачуться" своїм товаришам, які залишилися в Росії, про величезні втрати в особовому складі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Розмова #Перехоплення #Окупанти
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