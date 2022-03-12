Обстріл окупантами житлових будинків у Миколаєві потрапив на відео

Снаряди впали за кілька метрів від мирного мешканця

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирних жителів Миколаєва. Під удар росіян укотре потрапив житловий масив.

Відео обстрілу опублікували у мережі.

На відеозаписах видно, як звичайний житловий двір зазнає авіаударів. При цьому в цей час тротуаром йде людина! Чоловік повертався додому. Судячи з кадрів, помітив щось у небі. Наступної миті неподалік від нього впав снаряд. У всіх припаркованих на подвір’ї машинах вибило вікна. Чоловік пригнувся, після чого побіг до укриття. При цьому у ролику видно, що снаряди впали у двір житлових будинків кілька разів.

Нагадаємо, 12 березня гучні вибухи прогриміли у Дніпрі. Пізніше стало відомо, що мешканці чули роботу нашої системи ППО.

Раніше "Телегарф" писав, як живе Маріуполь в облозі Росії. На вулицях лежать рештки людей. Жителям доводиться ділитися один з одним останньою їжею.