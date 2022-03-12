Військові злочини путіна проти дітей України: 5 головних фактів
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Онкохворі діти не можуть отримати в Україні необхідне лікування
Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував список військових злочинів володимира Путіна проти українських дітей. Від обстрілу росіян мирних людей гинуть найменші українці.
- Місто Чугуїв. Антон 2008 року народження. Убитий у житловому будинку уламками снаряда збройних сил Росії під час обстрілу аеродрому.
- Місто Охтирка. Дві травмовані дитини. Один із них помер у лікарні. Тяжкі травми були отримані внаслідок обстрілів житлових кварталів збройними силами Росії.
- Село Бузова, село Гурівщина. Ростислав 2008 року народження. Убитий уламком снаряда збройних сил Росії.
- Місто Маріуполь. Було підтверджено смерть хлопчика двох років від поранень внаслідок обстрілів та дівчинки 6 років від зневоднення.
- Лікарня "Охматдит", Київ. Онкохворі діти не можуть отримувати необхідне лікування. Двоє дітей загинуло від поранень снарядами.
Раніше "Телегарф" писав, як живе Маріуполь в облозі Росії. На вулицях лежать рештки людей. Жителям доводиться ділитися один з одним останньою їжею.
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