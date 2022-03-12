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Військові злочини путіна проти дітей України: 5 головних фактів

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Від війни рашистів в Україні страждають діти Новина оновлена 12 березня 2022, 13:13
Від війни рашистів в Україні страждають діти

Онкохворі діти не можуть отримати в Україні необхідне лікування

Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував список військових злочинів володимира Путіна проти українських дітей. Від обстрілу росіян мирних людей гинуть найменші українці.

  1. Місто Чугуїв. Антон 2008 року народження. Убитий у житловому будинку уламками снаряда збройних сил Росії під час обстрілу аеродрому.
  2. Місто Охтирка. Дві травмовані дитини. Один із них помер у лікарні. Тяжкі травми були отримані внаслідок обстрілів житлових кварталів збройними силами Росії.
  3. Село Бузова, село Гурівщина. Ростислав 2008 року народження. Убитий уламком снаряда збройних сил Росії.
  4. Місто Маріуполь. Було підтверджено смерть хлопчика двох років від поранень внаслідок обстрілів та дівчинки 6 років від зневоднення.
  5. Лікарня "Охматдит", Київ. Онкохворі діти не можуть отримувати необхідне лікування. Двоє дітей загинуло від поранень снарядами.

Раніше "Телегарф" писав, як живе Маріуполь в облозі Росії. На вулицях лежать рештки людей. Жителям доводиться ділитися один з одним останньою їжею.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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