"Працюємо з ЄС за двома напрямками": звернення Зеленського на 17-й день війни

Зеленський зазначив, що він неймовірно пишається сміливістю українців

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українців 12 березня. У свіжому зверненні президент наголосив, що дух українців не зламає і зазначив, що він пишається тим, як сміливо виходять українці на протести проти окупаційних російських військ.

"З самого ранку в українській – назавжди українській – Мелітополі збиралися люди, наші громадяни, на чергову акцію протесту проти російських військ. Проти спроб поставити місто на коліна. Понад дві тисячі людей на площі. Чуєш, Москва? Якщо в Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути в Москві проти війни?Щоб було по справедливості.Вчора окупанти захопили в полон мера Мелітополя.Івана Федорова.Суспільство вимагає звільнити його.І це дуже важливо.Я вдячний кожному мелітопольцю за цей опір, за цю позицію. Окупанти повинні бачити, що вони чужі нашій землі, на всій нашій землі України, і ніколи не будуть прийняті. Вночі і сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста — негайно звільнити її з полону", — заявив Зеленський.

Він зазначив, що продовжує роботу з іноземними партнерами і закликає їх допомогти Україні.

"Ми звертаємося до всіх лідерів світу, які розмовляють з Москвою. Франція, Німеччина, Ізраїль та інші. Я особисто вже зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Говорив із президентом Франції Емануелем Макроном. Я говоритиму з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей ", — сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що робота з європейцями ведеться за двома напрямками.

"Перший – це вступ України до Євросоюзу. Ми працюємо з Єврокомісією, щоб якнайшвидше узгодити всі процедури нашого руху до ЄС. Другий – важливий, пріоритетний – санкційний. Чекаємо на новий пакет санкцій Європи проти Росії, щоб спонукати її до світу. Щоб там зрозуміли, їхня економіка просто не переживе цієї війни", — повідомив президент.

Зеленський також зазначив, що росія зазнає в Україні нищівних втрат.

"Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів. З початку вторгнення тридцять одна батальйонно-тактична група противника втратила боєздатність Російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами.Втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають.Більше трьохсот шістдесяти танків.1205 броньованих машин.І це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі та вранці.Вже близько 60 літаків . Понад вісімдесят вертольотів. Сотні та сотні одиниць іншої техніки", — розповів Зеленський.

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