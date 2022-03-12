Російська армія закінчується: одкровення строковика з росії, який потрапив у полон (відео)

Окупант розповів, що в лавах російської армії перебуває не більше місяця

Президент росії володимир путін відправляє на війну до України навіть новобранців, а також "альтернативників". Це призовники, які, замість термінової служби відпрацьовують на громадських роботах.

Відео допиту ще одного російського солдата, якого вдалося взяти у полон українським захисникам, у суботу, 12 березня, оприлюднив пресцентр Служби безпеки України.

За словами окупанта, до лав російської армії він потрапив лише місяць тому.

"Упродовж цього місяця я встиг стати російським військовим, після військовим злочинцем, а зараз ще й військовим полоненим", — розповів бранець.

Окрім цього, він відзначив, що російська армія не така вже й могутня, адже велика кількість її підрозділів — це "звичайний баласт", який отримує завдання відволікати українських бійців, допоки одиниці підготовлених виконують злочинні накази командування.

Наразі вказана особа дає свідчення проти інших рашистів та допомагає представникам СБУ довести справу до Гаазького трибуналу.

Відео допиту полоненого від СБУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, як один з полонених солдатів армії росії розповів, як військове керівництво примушує відкривати вогонь по цивільному населенню, а за відмову виконувати злочинні накази, погрожує розстрілом.