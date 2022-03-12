путін попросив Шольца і Макрона натиснути на Україну: чого він хоче

Європейські лідери закликали путіна зупинити війну з Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон знову зателефонували путіну, щоб обговорити війну росії з Україною.

Шольц та Макрон вказали путіну на необхідність припинення вогню в Україні. Також європейські лідери домовились із ним про продовження контактів.

При цьому російський кривавий диктатор Володимир Путін продовжує відкрито брехати главам європейських держав в обличчя. Путін продовжує розповідати про міфічні "націоналістичні батальйони" в Україні, які заважають евакуації мирного населення. Він попросив Макрона та Шольца вплинути на українську владу, щоб "припинити ці злочини".

Зазначимо, що останнім часом заяви російської сторони щодо можливості зустрічі президентів України та Росії звучать дедалі частіше. Тільки вчора пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку ж заяву вчора зробив і глава російського МЗС сергій лавров. Що ж, з огляду на приголомшливі втрати росіян в Україні, це не дивно.

11 березня у путіна знову висловилися щодо зустрічі із Зеленським.